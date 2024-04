Plus Andernach

Die Probleme vor der eigenen Haustür: Gastronomin Anna Stephany will Politik besser verstehen

i Anna Stephany aus Andernach Foto: Rühle Kevin

Vor der Kommunalwahl im Juni sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Personengruppen über das, was sie bewegt und was sie von der Kommunalwahl erwarten. Im heutigen Serienteil: Gastronomin Anna Stephany. Uns hat sie erklärt, welche Ungerechtigkeiten sie sieht und warum sie jetzt Interesse an Politik entwickelt hat.