Plus Rheinland-Pfalz Vorsicht Großbaustelle: Auf diesen Brücken im Land kann es 2024 mal länger dauern In Rheinland-Pfalz sind viele Brücken in schlechtem Zustand. Daran wird unter Hochdruck gearbeitet. Aber der Modernisierungsstau ist enorm. Wo die größten Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen in der Region eingerichtet sind oder werden. Von Dirk Eberz, Karin Kring, Anke Mersmann

Viele Brücken in Rheinland-Pfalz sind in die Jahre gekommen und mittlerweile so marode, dass sie dringend saniert werden müssen. Doch oft ist es damit nicht mehr getan. In diesen Fällen muss komplett neu gebaut werden. Etwa in Koblenz. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Projekte: B 42 Lahnhochbrücke: Auf ein ...