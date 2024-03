Plus Koblenz/Karlsruhe

Urteil rechtskräftig: Soldat tötete Ex-Freundin mit 23 Messerstichen

Ein 32-jähriger Soldat hatte seine Freundin 2022 mit 23 Messerstichen brutal getötet und war mit der Leiche auf dem Beifahrersitz auf der A3 in eine Leitplanke gerast. Im September 2023 wurde der Mann in Koblenz wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Revision des Angeklagten ist nun in Karlsruhe gescheitert – das Urteil somit rechtskräftig.