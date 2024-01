Plus Rheinland-Pfalz Seniorin mit Spukgeschichten um Haus und Hof gebracht: Betrüger muss ins Gefängnis Mit einer Sendung im russischen Fernsehen hatte für eine offenbar leicht- wie tiefgläubige Seniorin aus dem Landkreis Cochem-Zell alles angefangen. Beworben wurde ein „Medium“, das gegen Geld Krankheiten heilen könne. Am Ende verkaufte die 65-Jährige ihr Haus, um mit der gewonnenen Summe die angeblichen Heiler darum zu bitten, weiter Schaden von ihrer Familie abzuhalten. Nun gibt es ein Urteil. Von Johannes Mario Löhr

Zwei Jahre und sechs Montage Gefängnis wegen gewerbsmäßigen Betrugs – so lautet das Koblenzer Urteil gegen den 28-jährigen Weißrussen in dem unglaublichen Prozess um eine offenbar leicht- und tiefgläubige Frau, die Betrügern aufgesessen war und Haus und Hof verkauft hatte, um vermeintlich böse Geister zu beschwichtigen. Was war passiert? Die 65-Jährige hatte ...