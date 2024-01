Vor 24 Jahren kämpfte sich Wiradech „Willi“ Kothny in die Spitze der Fechterwelt. Bis heute steht er auf und an der Planche – Koblenz bleibt ein Teil von ihm, auch wenn er längst am Stadtrand von Bangkok lebt. Wir haben mit ihm über dieses unglaubliche Leben gesprochen. Und über Paris. Bei den Paralympics wird er in diesem Jahr als Obmann dabei sein.