Anna Pinger aus Plaidt lebt heute unter Palmen – in San Clemente, Orange County, Kalifornien. „O.C., California“: Da klingeln vielen Fernsehzuschauern die Ohren – die US-Serie war in den Nullerjahren ein gigantischer Erfolg. Und brachte junge Menschen zum Träumen – so wie Anna Pinger. Ihr Weg an die US-Westküste führte über New York City. Und hat mit Liebe zu tun.