Plus Rheinland-Pfalz Vor dem Start in die Freibadsaison: Vorbereitungen mit Hindernissen Von dpa , Anke Mersmann i Sommer, Sonne, Freibad: Die Freibäder im Land bereiten sich auf die neue Saison vor. Vereinzelt sind bereits Bäder geöffnet, das Gros macht die Bahnen für Schwimmerinnen und Schwimmer jedoch ab Mitte Mai frei. Foto: Kevin Ruehle Fachkräftemangel und zu wenig Personal machen auch Schwimmbädern zu schaffen, bundesweit werden Schwimmmeister und Fachangestellte für Bäderbetriebe gesucht. Auch Stellenangebote für Bäder in Rheinland-Pfalz finden sich im Internet reichlich: von Gerolstein über Kusel und Bingen bis Schifferstadt. Spürbar wird das mitunter in der bevorstehenden Freibadsaison sein. Ein Überblick Lesezeit: 5 Minuten

Spürbar wird der Personalmangel in Freibäder beispielsweise am Kylltalbad bei Kordel im Kreis Trier-Saarburg: Es bleibt in dieser Saison geschlossen. Das Stammpersonal sei aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen, und man habe keinen Ersatz gefunden, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, Michael Holstein (Freie Wähler). Man habe viele Anfragen gestartet, aber ohne Erfolg. ...