Blitz, Donner – und jede Menge Regen erwartet: Im Norden von Rheinland-Pfalz wird vor Hochwasser gewarnt i In Rheinland-Pfalz ziehen Gewitter auf (Symbolfoto). Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa Auf Frost folgte sommerlicher Sonnenschein – und nun ziehen Gewitter auf: Es geht weiter mit den Wetterkapriolen in Rheinland-Pfalz. Betroffen ist insbesondere der Norden des Landes. Vor möglichen Überflutungen an kleinen und mittleren Flüssen wie der Ahr wird gewarnt.

In Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen zum Ende der Arbeitswoche und nach dem überaus sonnigen Maifeiertag auf Regen und teilweise auch Gewitter einstellen. In der Eifel sind bereits am Donnerstagormittag lokal eng begrenzte Gewitter nicht ausgeschlossen, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Ab dem Nachmittag gebe es dann im ...