Plus Mayen/Terrace (Kanada)

Jörg Jung aus Forst lebt als Künstler in Kanada: Vom Bauernhof ins Paradies der Schnitzer

Von Patrick Kiefer

i Jörg Jung aus Forst bei Kaisersesch lebt heute in British Columbia. Dort erschafft er - vom Grizzlybär bis zum Totempfahl - einzigartige Kunstwerke aus Holz. Foto: Jörg Jung

Jörg Jung aus Forst bei Kaisersesch lebt heute in British Columbia. Dort erschafft er – vom Grizzlybär bis zum Totempfahl – einzigartige Kunstwerke aus Holz. Wie ihn ein Leben auf Reisen nach Kanada führte und was seine Arbeit mit den indigenen Tsimshian, einer First Nation, zu tun hat.