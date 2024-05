Plus Rheinland-Pfalz/Berlin Rocken und wählen: Berühmte Musikfestivals werben für die Stimmabgabe zur Europawahl Von Philip Zeitner i Tausende Rockfans tanzen beim Auftritt von "Rise against" vor der Hauptbühne des Festivals "Rock am Ring". +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Die Organisatoren der Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park unterstützen die Europäische Union vor der Wahl am 9. Juni bei einer Kampagne, mit der die Wahlbeteiligung erhöht werden soll. Lesezeit: 2 Minuten

Mit Rock am Ring und Rock im Park unterstützen zwei der größten Musikfestivals Deutschlands die Europawahl am 9. Juni. Das gab das Verbindungsbüro der Europäischen Kommission in Berlin jetzt in ihrem Sitz im Europäischen Haus bekannt. Rock am Ring wird am Wahlwochenende vom 7. bis 9. Juni an Nürburgring in ...