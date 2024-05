Plus Rheinland-Pfalz

Prozess zu Sozialversicherungsbetrug in der Pflege: Es geht um mehr als 1 Million Euro

Beim Koblenzer Prozessauftakt um einen siebenstelligen Sozialversicherungsbetrug in der Pflegebranche ist es am Landgericht gleich zu Verhandlungsbeginn zu einem „Deal“ gekommen: Die Angeklagte hat gestanden. Stand jetzt wird sie deshalb wohl gerade noch so mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Was laut Strafkammer für die Frau spreche: Sie habe die „eingesparte“ Summe nicht für Luxus verprasst.