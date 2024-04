Plus Rheinland-Pfalz Nach Schulbusunfall in Rheinland-Pfalz: Elternvertreter fordern mehr Sicherheit und starten Onlinebefragung i Symbolfoto Foto: Stefan Sauer/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Eltern müssen darauf vertrauen können, dass ihre Kinder den Weg zur Kita oder Schule sicher und geschützt ablegen können: Das schreiben die rheinland-pfälzischen Regionalelternbeiräte (REBs) in einer aktuellen Pressemitteilung. Anlass: ein erneuter Schulbusunfall im Land, bei dem Kinder verletzt wurden. Die Elternvertreter haben eine Onlineumfrage gestartet. Lesezeit: 1 Minute

26 Kinder und Jugendliche saßen in dem Bus, der am vergangenen Mittwoch in der Nähe von Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) von der Landstraße abkam und in Schieflage zum Stehen kam. Die Fahrerin und acht Schüler wurden leicht verletzt. Diesen Unfall nehmen die rheinland-pfälzischen Regionalelternbeiräte (REBs) zum Anlass, um erneut für eine ...