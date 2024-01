Plus Hamm/Rheinland-Pfalz Miese Masche mit „Neidstreifen“: Wenn Hausbesitzer plötzlich ein gefangenes Grundstück haben Wird beispielsweise eine Bundesstraße geplant, werden dafür Grundstücke angekauft. Stellt sich hinterher heraus, dass nicht alle Quadratmeter für die Baumaßnahme gebraucht werden, bleiben Minigrundstücke übrig. So klein sie sind, können sie doch Konfliktstoff bergen – wenn sie etwa dazu führen, dass Hausgrundstücke „gefangen“ sind. Firmen versuchen, mit diesen „Neidstreifen“ Geld zu scheffeln. Von Sonja Roos

Der 90-jährige Günter Schumacher aus Hamm (Kreis Altenkirchen) staunte nicht schlecht, als er Ende August ein Schreiben in seinem Briefkasten mit dem Betreff: "Ihr gefangenes Hausgrundstück" fand. Der Senior glaubte an eine neue Betrugsmasche und ignorierte zunächst die darin enthaltene Aufforderung, einen Streifen Land, der an sein Grundstück in der ...