Kommentar zur Entscheidung in Sachen Ahrtal-Ermittlungen: Der Rechtsstaat rächt nicht

i Chefredakteur Lars Hennemann Foto: Jens Weber/MRV

Paukenschlag in Sachen Ahrtal-Ermittlungen: Weder der frühere Landrat des Ahrkreises, Jürgen Pföhler (CDU), noch der Mitarbeiter der technischen Einsatzleitung werden von der Staatsanwaltschaft Koblenz angeklagt. Man mag in dieser Entscheidung keine Willkür oder ihre Fortschreibung sehen – was nichts daran ändert, dass sie hochgefährlich ist, kommentiert unser Chefredakteur Lars Hennemann.