Apotheken-Schwund und Wut auf Lauterbach: Drohen bald Apotheker-Streiks im Land?

i Bisher dürfen Apotheken nur von Apothekern geleitet werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) indes möchte, dass künftig auch erfahrene PTAs in Filialapotheken eingesetzt werden können. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Und immer mehr Stimmen erheben sich gegen eine aktuell von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Apotheken-Reform. Ist in Rheinland-Pfalz also bald auch mit einem Streik der Apotheker zu rechnen? Wir haben bei Experten nachgefragt.