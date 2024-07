Der Rhein im Maßstab 1:60: Ein Modell des Jungferngrunds hilft bei der Rheinvertiefung

Das Bild zeigt den Jungferngrund am Mittelrhein zwischen Oberwesel und der Loreley. Der Jungferngrund ist einer der niedrigsten Stellen im Rhein. Dort ist bei Niedrigwasser eine mittlere Tiefe von nur 1,90 Meter bei statistisch 20 Tagen Niedrigwasser im Jahr. Grund dafür sind unter anderem Sedimentverschiebungen in die Fahrrinne an dieser Engstelle. Foto: Jens Weber