Verfassungsgericht vor politischer Einflussnahme schützen: „Diskussionen nicht neu“

i Eine Außenaufnahme des Bundesverfassungsgerichtes. Foto: Uli Deck/picture alliance/dpa

Die Bundesregierung will gemeinsam mit der Union das Bundesverfassungsgericht effektiver vor eventuellem politischen Missbrauch schützen. Unsere Zeitung hat im rheinland-pfälzischen Justziministerium nachgefragt, wie man diese Pläne in Mainz bewertet – und ob der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz diesbezüglich bereits ausreichend geschützt ist.