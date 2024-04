Plus Rheinland-Pfalz

Experte im Interview: „Der Wolf hat riesiges Potenzial, politisch missbraucht zu werden“ – Vortrag im Hunsrück

Von Christa Weber

i "Der Wolf ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit. Wir müssen jetzt schauen, wie wir es schaffen, möglichst konfliktfrei mit ihm zu leben. Denn sicher ist: Er ist gekommen, um zu bleiben", sagt der österreichische Experte Kurt Kotrschal. Foto: Ingo Wagner/picture alliance / /dpa

Im Westerwald sind sie es bereits, auch im Hunsrück und in der Eifel könnten Wölfe wieder sesshaft werden. Was die einen freut, beunruhigt andere. Der österreichische Biologe Kurt Kotrschal ist bald zu Gast im Hunsrück. Was er zu den Befürchtungen sagt.