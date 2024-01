Plus Rheinland-Pfalz Demos gegen Rechtsextremismus: Auch Rheinland-Pfalz protestiert gegen Hass und Hetze Bundesweit finden Proteste gegen die AfD und rechtsradikale Pläne von massenhaften Abschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund statt. Nach Trier stehen jetzt auch Demonstrationen in Mainz und in Koblenz an. Von Bastian Hauck, Anke Mersmann

Köln, Leipzig und Rostock. Berlin, Essen und Trier. Dies sind nur einige der Städte, in denen in den vergangenen Tagen bundesweit Zehntausende Menschen gegen rechts und die AfD demonstriert haben. Nach Trier, wo am Montagabend etwa 500 Menschen zu einer kurzfristig angesetzten Kundgebung vor der Porta Nigra zusammenkamen, folgen in ...