Rheinland-Pfalz demonstriert gegen Rassismus und Rechtsextremismus: So viele Bürger nahmen bis Mitte März teil

i Ein durchgestrichenes AfD-Logo ist auf einem Schild bei einer Demo gegen Rechtsextremismus in Koblenz zu sehen. Foto: Thomas Frey/dpa

Die Enthüllungen über ein Treffen rechter Aktivisten in Potsdam, bei dem auch AfD-Politiker teilgenommen haben, lösten bundesweit eine Protestwelle aus. Auch in Rheinland-Pfalz gingen anschließend Zehntausende auf die Straße. Wie viele es nach Schätzungen der rheinland-pfälzischen Polizeibehörden waren, steht in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion.