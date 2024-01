Bei Kundgebungen in Rheinland-Pfalz haben am Wochenende Zehntausende Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Dem Aufruf „SolidAHRität für unsere Demokratie!“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler folgten am Sonntag laut Polizei etwa 4500 Menschen und damit deutlich mehr als vom Veranstalter erwartet. Auch in anderen Städten gab es am Sonntag Demonstrationen gegen rechts, unter anderem in Boppard, Cochem und in Trier.