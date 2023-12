Plus Koblenz Stephen Sondheims „Company“: Ein episches New-York-Musical kommt nach Koblenz Und wieder bringt das Theater Koblenz einen Klassiker des Musicalgenres auf die Bühne: Am Abend vor Heiligabend feiert eine Neuproduktion von Stephen Sondheims „Company“ Premiere – das Stück erzählt vom 35-jährigen Junggesellen Robert, der von seinem Freundeskreis ziemlich unter Druck gesetzt wird, doch endlich den Hafen der Ehe anzusteuern. Von Claus Ambrosius

Koblenz. Es war nicht unbedingt geplant, hat sich aber so ergeben: Mit seiner kontinuierlichen Beschäftigung mit dem Genre Musical hat sich das Theater Koblenz in jüngerer Zeit einen Namen über die Region hinaus erarbeitet – und das aus mehreren Gründen. Einmal, weil die großen und bekannten Bestsellerstücke in bedenkenswerten Neuinterpretationen ...