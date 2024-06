Plus Rheinland-Pfalz

Sängerin Leony im RPR1-Interview-Podcast: Mit dem EM-Song „Fire“ geht ein Lebenstraum in Erfüllung

i Acht Wochen sind es her, seit Sängerin Leony das Geheimnis enthüllt hat: Sie ist die Stimme des diesjährigen offiziellen EM-Songs. Foto: Rolf Vennenbernd/picture alliance/dpa

„Fire“ heißt der offizielle EM-Song. Millionen Fußballfans werden also in den kommenden Wochen ihre Stimme ständig im Ohr haben: Sängerin Leony hat ihm ihre Stimme geliehen. Im RPR1-Interviewpodcast „Music Made in Germany“ sprach Leony jetzt mit Moderatorin Miriam Audrey Hannah über den Song, aber auch über Familie und ihre Karriere.