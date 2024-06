Plus Pirmasens

KI in der Musik: So bewertet der Pirmasenser Musikproduzent Dominik Rivinius das Thema

i Steht dem wachsenden Einfluss von KI in der Musikindustrie aufgeschlossen gegenüber: Produzent Dominik Rivinius. Foto: Hadi Hajdarevic

In Pirmasens gründete Dominik Rivinius 2018 sein erstes eigenes Tonstudio, arbeitet inzwischen aber auch viel in den USA, war dort als Produzent unter anderem an Songs und Alben von Eminem, Alicia Keys oder Taylor Swift beteiligt. Wir haben ihn gefragt, wie er die Einflüsse der Künstlichen Intelligenz (KI) auf die Musikbranche aus der Innenperspektive bewertet.