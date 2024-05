Plus Koblenz Sean Scully im Ludwig Museum Koblenz: Abstraktion ist keine Einbahnstraße Von Claus Ambrosius i „The 50“ (oben), fünfzig Archivdrucke auf Pigmentpapier, sind eine der drei Schenkungen Sean Scullys an das Ludwig Museum Koblenz. Sie sind in der aktuellen Ausstellung neben zahlreichen anderen Werken des irisch-amerikanischen Künstlers zu sehen. Foto: Claus Ambrosius/cla Vor dem Ludwig Museum Koblenz steht Sean Scullys 4,40 Meter hohe Skulptur „Shadowing Stack“ – drinnen ist noch bis zum 16. Juni die Ausstellung mit Werken des irisch-amerikanischen Künstlers zu sehen, die die Grenzen zwischen Abstraktion und Gegenständlichem einreißen. Lesezeit: 4 Minuten

Es ist gerade mal zehn Jahre her, dass das Ludwig Museum Koblenz mit einer prominenten Schau auf sich aufmerksam machte: Sean Scully, international arrivierter Maler, mit seinen abstrakten Bildern aus großen Farbblöcken vertreten in den Sammlungen und Museen der Welt, stellte die bekannte Seite seines Werk in den Zusammenhang mit ...