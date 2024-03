Vandalismus in Regionalbahn

Im Zeitraum 16.2024, 13:10 Uhr bis 17.2024, 6:00 Uhr kam es am Bahnhof Andernach zu Sachbeschädigungen an einer dort abgestellten Regionalbahn.

Andernach (ots).



Im Zeitraum 16.3.2024, 13:10 Uhr bis 17.3.2024, 6:00 Uhr kam es am Bahnhof Andernach zu Sachbeschädigungen an einer dort abgestellten Regionalbahn.



Bisher unbekannte Personen zerstörten mehrere Scheiben und Teile des Inventars und versprühten zwei Feuerlöscher im Zug. Zudem war der komplette Zug verschmutzt und zugemüllt.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



