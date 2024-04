Taschendieben keine Chance bieten – Bundespolizei Trier informiert

Anzeige





Im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstages informiert die Bundespolizei Trier am Mittwoch, 17.4.2024, 10:30 -14:30 Uhr in der Innenstadt, Grabenstraße (ehemals „Pranger“), wie man sich vor Taschendieben schützen kann.



Beamte der Bundespolizei Trier machen dabei auf tatbegünstigendes Verhalten und die verschiedenen Tricks der Taschendiebe an einem Infostand aufmerksam. Durch die Kampagne soll bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe geschaffen werden. Dadurch und durch vorsorgliches Handeln werden Tatmöglichkeiten vermindert. Weitere Informationen gibt es auf www.bundespolizei.de/Sicher im Alltag/Vorsicht Taschendiebstahl.



Zudem besteht die Möglichkeit, sich vor Ort bei einem Einstellungsberater über die Bundespolizei zu informieren.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell