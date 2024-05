Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am frühen Nachmittag kam es in der Lahnstraße, Bad Ems, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Durch den Zusammenprall wurden beide Insassen eines der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Eine der Verletzten wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden (ca. 20.000EUR). Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der einhergehenden Abschleppmaßnahme kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell