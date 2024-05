Hachenburg – Verkehrsunfall mit Flucht – Parkplatz HIT-Getränkemarkt

Anzeige

05.2024) bekannt wurde, wurde am 30.04.2024 zwischen 18:30 und 18:45 Uhr ein auf dem Parkplatz des HIT-Getränkemarkt abgestellter PKW (DB C-Klasse, grau) vermtl. durch einen weißen PKW beim Ein-, oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter Telefon 02662-9558-0 oder E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de



