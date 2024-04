B 42 Kestert – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Ein 37-jähriger Kradfahrer befuhr die B42 aus Richtung Kamp-Bornhofen in Richtung Kestert und übersah, vermutlich bei einem versuchten Überholmanöver, den entgegenkommenden Kastenwagen.

Wahrscheinlich versuchte er noch zu Bremsen und wieder auf seine Fahrspur zu gelangen. Hier verliert er die Kontrolle über sein Krad und stürzt. Der Fahrer rutscht rechtsseitig gegen bzw. unter den Kastenwagen. Das Krad rutscht ebenfalls gegen das entgegenkommende Fahrzeug, wird von diesem aber abgewiesen und landet in der Böschung. Der Kradfahrer wird durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die B42 musste für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden.



