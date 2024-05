Gebäudebrand

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Ransbach-Baumbach, Zur Fuchshohl (ots) – Am Wochenende kam es am Samstag und am Sonntag, jeweils zu einem Brand im ehemaligen Hotel Kannenbäckerland in Ransbach-Baumbach.