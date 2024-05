Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots) – Am 27.03.2024 um 15.30 Uhr befuhr ein 26jähriger Fahrradfahrer in Bad Sobernheim die Monzinger Straße in Fahrtrichtung Bahnhof.

In Höhe der Einmündung zur Großstraße bog der Fahrradfahrer nach links in Richtung Großstraße ab, ohne sein Vorhaben durch Handzeichen anzuzeigen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden 57jährigen Fahrerin eines PKW VW, welche den Fahrradfahrer in diesem Moment überholte. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Kirn nahm die weiteren Ermittlungen auf.



