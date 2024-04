Kirn

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Unfallverursacher gesucht

Von Polizeiinspektion Kirn (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, den 18.04.2024 zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr kam es in der Königsberger Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht.