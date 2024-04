Verkehrsunfall

Oberhausen bei Kirn (ots) – Am 08.04.2024 gegen 19.25 Uhr befährt der 69jährige Fahrer eines PKW Fiat die K5 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Oberhausen bei Kirn.

In einer Rechtskurve kommt dieser aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fährt dort über einen Leitpfosten und überschlägt sich in der Böschung neben der Fahrbahn.



Neben den Feuerwehreinheiten aus Kirn, Oberhausen und Hennweiler mit insgesamt 39 Kräften wurde auch der Rettungsdienst alarmiert. Dieser stellte vor Ort fest, dass sowohl der Fahrer wie auch sein 12jähriger Beifahrer unverletzt blieben. Das Fahrzeug wurde durch den Überschlag stark beschädigt und musste von einem Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung bis 21:15 Uhr voll gesperrt werden.



