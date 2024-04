Verkehrsunfallflucht auf der L182

Am Dienstag, den 02.04.2024, gegen 11.01 Uhr kam es auf der Landesstraße 182 zwischen Hahnenbach und Rudolfshaus im Bereich einer scharfen Kurve zu einem Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW.

Hierbei beschädigte der PKW den entgegenkommenden LKW – trotz einer durch den LKW – Fahrer durchgeführten Vollbremsung – im Bereich der Fahrerseite des Führerhauses. Der PKW war offensichtlich zu schnell unterwegs und verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen PKW gehandelt haben soll, der vermutlich einen Schaden im Frontbereich des Fahrzeugs aufweist.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell