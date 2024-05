Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Anzeige



Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 68-jähriger PKW-Fahrer von der K19 nach links auf die B41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim einzubiegen, wobei er den 24-jährigen Fahrer eines PKW Audi mitsamt seiner 23-jährigen Beifahrerin, welche die B41 von Monzingen in Fahrtrichtung Bad Sobernheim befuhren, übersah. In Folge des Zusammenstoßes der Fahrzeuge überschlug sich der Audi des 24-jährigen und kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen neben der Fahrbahn der B41 zum Liegen. Hierbei wurde der 24-jährige Audi-Fahrer leicht und dessen 23-jährige Beifahrer schwer verletzt. Zur erstmedizinischen Versorgung der Verletzten, welche anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden, landete kurzzeitig ein Rettungshubschrauber.

An beiden Fahrzeugen entstand mutmaßlich Totalschaden, aufgrund der Abschlepp- und Bergungsarbeiten kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu kurzfristigen Verzögerungen bzw. einer Staubildung in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. Ein staubedingter Auffahrunfall wurde zusätzlich durch eine Streife der Polizei Kirn aufgenommen. Hierbei kam es lediglich zu leichten Sach-, jedoch zu keinen Personenschäden.



