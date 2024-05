Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L230

Anzeige

Im Bereich einer Kurve kam der in Richtung Seesbach fahrende LKW / Sprinter auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit dem in Richtung Simmertal fahrenden, entgegenkommenden PKW zusammen.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher Alkohol zu sich genommen hatte. Der Atemalkoholwert lag bei 2,17 Promille. Der Führerschein des unfallverursachenden Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Während der Unfallaufnahme wurde die L230 für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Durch die Feuerwehren Simmertal und Hochstetten wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und abgesichert, die verständigte Straßenmeisterei musste ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, drei Personen wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt.



