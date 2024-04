Durch Messerstiche verletzter Mann rettet sich in Bad Kreuznacher Krankenhaus

Anzeige

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden ihm diese durch einen 30-jährigen Tatverdächtigen aus der Stadt Bad Kreuznach zugefügt. Der Tatverdächtige konnte gegen 22:45 Uhr an seiner Wohnanschrift in seinem PKW sitzend durch Kräfte der PI Bad Kreuznach mit Unterstützung von Kräften der Verkehrsdirektion Mainz festgenommen werden.

Die abschließende Rekonstruktion des Tatgeschehens ist momentan Gegenstand der Ermittlungen, der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.



