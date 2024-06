Morbach-Rapperath

Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Scheune

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Im möglichen Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag, dem 01.06.2024, und Dienstagnachmittag, dem 04.06.2024, kam es in der Straße „Leisberg“ in Morbach-Rapperath zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände aus einer an ein Wohnhaus angrenzenden Scheune.