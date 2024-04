Morbach

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, den 21.04.24 gegen 11:00 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Morbach ein abgerissenes Verkehrszeichen am Fahrbahnrand der B327, auf Höhe der Einmündung zur B269 in Richtung Birkenfeld festgestellt werden.