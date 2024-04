Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der L 42, in der Gemarkung Ralingen, zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sechs Personen verletzt wurden.

Ausgangs einer Kurve geriet ein mit vier Personen besetzter Opel auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Jeep. Dieser war mit zwei Personen besetzt. Durch den Verkehrsunfall erlitten alle Personen Verletzungen und mussten in Krankenhäuser verbracht werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Im Einsatz befanden sich neben Polizeibeamten der Polizeiinspektion Trier auch mehrere Rettungswagen und Feuerwehren der Umgebung. U.a. waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.



Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



