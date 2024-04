Hermeskeil

Unfallflucht in Hermeskeil

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Samstag, den 20.04.2024, zwischen 13:50 Uhr und 14:05 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Hermeskeil ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Ford Transit mit Werbeaufschrift am Heck beschädigt wurde.