Birkenfeld

Sachbeschädigung an Wahlplakat im Bereich der B41/B269 (Einmündungsbereich Saarstraße)

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am 07.05.2024 wurde der Polizeiinspektion Birkenfeld eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat der SPD, welches im Bereich B41/B269 (Einmündung Saarstraße in Birkenfeld) aufgestellt ist, mitgeteilt.