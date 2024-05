Birkenfeld

Sachbeschädigung an 2 Zebrastreifen in der Schneewiesenstraße

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Nacht vom 10.05.2024 auf den 11.05.2024 wurden die beiden Fußgängerüberwege in der Schneewiesenstraße in Birkenfeld mit Farbe besprüht.