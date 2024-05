Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Am 07.05.2024 gegen 06:45 Uhr ereignete sich in Mehring, Moselblick ein Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigem Radfahrer und einem 50-jährigen PKW-Fahrer mit geringem Sachschaden.

Im Anschluss dessen soll es zu einem Wortgefecht gekommen sein. Hierbei soll der PKW-Fahrer dem Radfahrer ins Gesicht geschlagen haben. Dieser erlitt eine leicht blutende Lippe. Sollten Zeugen diesen Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.



