Illegale Müllverbrennung Nähe Römerhof Hermeskeil

Am Donnerstag, 18.04.2024, wurde die Polizeiinspektion Hermeskeil gegen 13:30 Uhr, darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf einem Feldweg in der Nähe des Römerhofes in Hermeskeil zu einem kleineren Brand gekommen sei.

Hier wurde durch bislang unbekannte Personen illegal entsorgter Müll verbrannt. U.a. konnte in den Glutresten Teile von Mobiliar aufgefunden werden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der Täter den Müll mittels Fahrzeug an die Ablagestelle transportiert hatte und diesen auf noch ungeklärte Weise in Brand setzte. Durch die Feuerwehr Hermeskeil konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Jegliche Hinweise zur Tat, verdächtigen Fahrzeugen oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel: erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-10

Telefon: 06503-9151-10



