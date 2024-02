Illegale Altreifenentsorgung in der Gemarkung Kell am See

Kell am See (ots). In der Zeit von Samstag (03.

02.2024, 15:30 Uhr) auf Sonntag (04.02.2024, 14:00 Uhr) kam es in der Gemarkung Kell am See, linksseitig der K 75 (oberhalb Landal Greenpark) in Richtung L 146, auf einem Wirtschaftsweg zu einer illegalen Ablagerung von ca. 200-250 Altreifen. Aufgrund der Menge der Reifen dürfte für den Transport vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug oder Personen die im möglichen Tatzeitraum gesichtet wurden, nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.



