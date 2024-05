Unfall verursacht und geflüchtet

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 08.05.2024, 19:45 Uhr bis 09.05.2024 20:00 Uhr kam es in der Mathenstraße, Schweich, auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 39 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Anzeige





Dabei stieß ein Fahrzeug gegen das Fahrzeugheck des auf dem Parkplatz geparkten schwarzen SUV/ Geländewagen der Marke Opel. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall davon.



Aufgrund des guten Wetters am sog. Vatertag und der beliebten Strecke entlang des „Mosella-Spotplatzes“ Schweich ist es durchaus denkbar, dass der Unfall durch Zeugen beobachtet wurde.



Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell