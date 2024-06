Hermeskeil

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Montag, den 10.06.2024, kam es auf der B407 während der Fahrt auf Höhe der ED-Tankstelle in Kell am See um ca. 13:15 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund von zuvor gelösten Radmuttern.