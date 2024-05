Einbruchdiebstahl in Ferienwohnung

Im Zeitraum von Donnerstag dem 02.05.2024 bis Montag dem 06.05.2024 wurde in eine Ferienwohnung in Saarburg Orteilsteil Niederleuken eingebrochen.

Der oder die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Art und Weise in die Wohnung und entwendeten dort einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag, sowie Gold- und Silberschmuck.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.:

06581-9155-10 entgegen.



